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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Son dakika haberi Filenin Sultanları, Paris 2024'te Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti! - Voleybol Haberleri

        Son dakika haberi Filenin Sultanları, Paris 2024'te Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. C Grubu'nda 2'de 2 yapan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:21
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        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak grubunda 2'de 2 yaptı.

        ÇEYREK FİNALDEYİZ!

        Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadelede 21-25, 25-18, 25-22 ve 25-15'lik setlerle zafere uzanan Sultanlar, Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

        Filenin Sultanları, Paris 2024'te grubundaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.

        Müsabaka karşılıklı sayılarla başlarken, Dominik Cumhuriyeti etkili oyunuyla skoru 8-4'e getirdi. Molanın ardından milliler savunmada daha iyi bir görüntü ortaya koymaya çalışsa da Dominik Cumhuriyeti, file önündeki sayılarla farkı 6'ya çıkardı: 11-17. Milliler, Vargas'ın üst üste sayılarıyla farkı azaltsa da ilk seti 25-21'lik skorla Dominik Cumhuriyeti kazandı.

        İkinci sete hızlı başlayan taraf "Filenin Sultanları" oldu. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla durum 7-3'e geldi. Molanın ardından üst üste sayılar alan Dominik Cumhuriyeti, farkı da 1 sayıya indirdi: 8-7. Ebrar Karakurt'un oyuna girmesinin ardından milliler, 7-1'lik seri yakaladı: 15-8. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın smaç sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen milliler, seti 25-18 önde tamamlayarak skoru eşitledi.

        Üçüncü sete de iyi başlayan "Filenin Sultanları", Melisa Vargas ve İlkin Aydın'ın sayılarıyla skoru 7-3'e getirdi. Setin devamında Vargas'ın yanı sıra Zehra Güneş, Hande Baladın ve savunmada Gizem'in performanslarıyla fark daha da arttı: 15-8. Setin ortalarında Dominik Cumhuriyeti üst üste sayılarla farkı 3 sayıya indirdi: 21-18. Son bölümde Hande Baladın ve Vargas'ın performansıyla üstünlüğünü koruyan milliler, seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti.

        Dördüncü sete Zehra'nın sayısıyla başlayan milliler, Vargas ve İlkin'in skorer oyunuyla 5-1 öne geçti. Kaptan Eda'nın hücumda, Zehra'nın savunmadaki etkisiyle skor 11-4 oldu. Milliler, seti 25-15, maçı ise 3-1 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden salona gelen Türk seyirciler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

        SALON: South Paris Arena 1

        HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

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        TÜRKİYE: Vargas, Hande, Elif, İlkin, Eda, Zehra, Gizem (L) (Ebrar, Cansu, Derya, Meliha)

        DOMİNİK CUM.: B.Martinez, Arias, Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (De La Cruz, Guillen, Gonzalez, Tapia, Rodriguez)

        SETLER: 21-25, 25-18, 25-22, 25-15

        SÜRE: 1 saat 45 dakika

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