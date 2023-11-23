Son dakika haberi Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'da
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı. Bakan Koca, Gazzeli 3 yaralı çocuğun Ankara'da olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı üç Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek için Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalandı.
Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den getirilen çocukların tedavileri için hastaneye sevk edileceğini söyledi.