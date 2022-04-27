Hızlı trenin raylarını çaldılar! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre...Karaman'da edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden Karaman-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattından 11 gün önce, 305 bin liralık 400 parça demiryolu hattı döşemesinde kullanılan rayın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurarak çalışma başlattı.

500 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

İHA'da yer alan habere göre ekipler, Ereğli-Ayrancı, Ayrancı- Karaman PTS sistemi arasında geçiş yapan yaklaşık 2 bin araç ve 500 saatlik kamera kaydını tek tek incelemesi sonucu plakası çuvalla kapatılan beyaz renkli 06 plakalı kamyoneti tespit etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonetin izini süren ekipler, olay günü araç içinde bulunan A.D. (25), V.D. (26), S.C. (40) ve M.C.'yi (23) düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

RAYLARI HURDACIYA SATMIŞLAR

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, rayları çaldıkları ve hurdacıya sattığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.