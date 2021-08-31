İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 141'e yükseldi" denildi.