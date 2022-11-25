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Son dakika haberi İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Son dakika: İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu
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İHA

İstanbul'da silahlı terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunarak örgüte destek sağlayanlar ile irtibatlı olup, çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilerin 12 ilçedeki adreslerini belirledi.

Tespit edilen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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