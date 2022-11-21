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Son dakika haberi İstiklal'deki hain saldırıda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika: İstiklal'deki hain saldırıda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstiklal'deki hain saldırıda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
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AA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin gözaltında bulunan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubunun da bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 49 kişi geçen perşembe günü adliyeye sevk edilmişti. 49 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29'unun ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 şüphelinin de 3'ü dün adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmış, 1'i serbest bırakılmıştı.

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