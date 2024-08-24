Yurtta sel ve heyelan! Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, 3 kişi kurtarıldı kayıp olan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı Güllüce Mahallesinde etkili olan sağanak yağış sele oldu. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, birçok evi de su bastı. Sel nedeniyle araçlar sel sularında kalırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Selin vurduğu bölgede çalışmalar sürüyor.

KIRŞEHİR'DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanağın neden olduğu sele kapılan çoban Mustafa Akar (52), hayatını kaybetti.

Etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar sele kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu. REKLAM

Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Selin yaşandığı köyde ekipler hasar tespit çalışmasına başladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI Kahramanmaraş'ta bir araç sel sularına arasında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardında kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Bu sırada bir araç sel suları içerisinde kalırken, diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

SİVAS Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi. Sel ile birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerin kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış sebebiyle Kayseri - Malatya yolu Şuğul mevkiinde ve Tohma kanyonunda su taşkınları meydana geldi. Aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Taşkın nedeniyle Kayseri - Malatya yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

REKLAM Gürün Belediyesi, Karayolları ve özel idare ekiplerinin hummalı çalışması neticesinde karayolu ulaşıma tekrar açıldı. İlçede ekipler hasar tespit çalışmaları başlattı. KONYA Konya’nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında sel meydana gelirken, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu. İlçeye bağlı bir çok mahallede akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Camikebir, Karşıyaka mahallelerinde evlerin zemin katları ve bahçeleri sel suları ile doldu.

Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı. NEVŞEHİR Nevşehir'de etkili olan sel nedeniyle düşen kaya parçaları 3 araçta hasara neden olurken, araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler kurtardı.

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi.

Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı.