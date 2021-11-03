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Son dakika haberi Koronavirüste son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 3 Kasım 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritasını paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaşırken önemli açıklamalarda bulundu

SON DAKİKA! 3 Kasım koronavirüs tablosu 2021 açıklandı! Bugünkü vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 3 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 764 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 246 oldu. Bir günde toplam 363 bin 238 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 366 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,83 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,44 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 831 bin 329 ’a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya Muğla, Kırklareli Osmaniye, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilim Kurulunda mRNA aşısı olup 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. doz yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır” dedi.

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