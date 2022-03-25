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Lavrov: Batılılar bize karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti

Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen Gorçakov Diplomat Vakfı toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Batılılar Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti" açıklamasında bulundu.

Lavrov: Batılılar bize karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Lavrov: Batılılar bize karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
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HABERTURK.COM

Avrupa’daki siyasetçilerin, "Hitler Almanyası'nda" kullanılan "topyekün savaş” terimini Rusya’ya karşı kullandıklarını savunan Lavrov, "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti. Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler." diye konuştu.

Rusya’nın izole edilemeyeceğine işaret eden Lavrov, "Dünyanın her yerinden çok sayıda dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız var." ifadesini kullandı.

Lavrov, Batılıların, Birleşmiş Milletler kararlarını etkilemek için kışkırtıcı bir propaganda yürüttüğünü belirterek, "Batı dışındaki dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, tek taraflı oynanan bir oyuna girmek istemiyor. Muazzam bir baskı altındalar." dedi.

Ukrayna yönetiminin nükleer silah edinmesine yönelik arzusundan ötürü endişe duyduklarını ifade eden Lavrov, "Aynı şekilde, Pentagon’un Ukrayna’daki askeri-biyolojik programını gerçekleştirmek üzere en az üç düzine laboratuvar kurmasından da endişe duyuyoruz." diye konuştu.

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