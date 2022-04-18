Lviv'de patlama sesleri 0:00 / 0:00

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Ukraynalı yetkililer, Lviv ve Dnipropetrovsk'un güney bölgelerinde çok sayıda patlama olduğunu açıkladı. Yetkililer, sivillerin bulunduğu bölgelerin 5 füze ile vurulduğunu belirtti.

Yetkililer, yaralılar hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

KİEV VE LVİV'DE HAFTASONU DA SALDIRILAR SÜRMÜŞTÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Cumartesi günü şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurmuştu.

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor." bilgisini vermişti. Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etmişti.

RUSYA "ASKERİ TESİSLERİ VURDUK" DEMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov ise havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduklarını bildirmişti.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, “Havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını, Mıkolayiv’de ise askeri teknik araçları tamiratı atölyesini vurduk.” dedi.Konaşenkov, gece boyunca Rus birliklerinin havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 16 hedefi vurduğunu, bunların arasında roket ve top cephanelikleri, hava savunma füze sistemi ve askeri teknik araç depoları ile bazı askeri birlikler olduğunu ifade etti.İzyum yerleşim birimi civarında havada Ukrayna’ya ait Su-25 uçağının vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, “Rus topçu ve füze birlikleri, Ukrayna birliklerinin 43 komuta merkezi, askeri teçhizat için yakıt içeren 8 konvoy ve 760 düşman insan gücü toplama alanı dahil olmak üzere 811 hedefi bombaladı.” şeklinde konuşmuştu.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 133 uçak, 458 insansız hava aracı, 246 hava savunma füze sistemi, 252 çok namlulu roketatar, 981 obüs ve havan topu, 2 bin 146 özel askeri aracın imha edildiğini aktarmıştı.