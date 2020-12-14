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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Maskesiz kadın CİMER'le tehdit etmişti, cevap geldi
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Maskesiz kadın 'Artistliğiniz kime' diyerek CİMER'le tehdit etmişti, cevap geldi!

Kahramanmaraş'ta, önceki gün maske takmayan bir kadın kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime ya" diyerek tepki göstermişti. Maske takmamak ve kimliğini vermemekte uzun süre direnen kadın polis merkezine götürülmek istenince Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile tehdit etmişti. Polisleri CİMER'E şikâyet edeceğini söyleyen kadına CİMER'den yanıt geldi.

Son dakika haberi! Maskesiz kadın CİMER'le tehdit etmişti, cevap geldi
Maskesiz kadın CİMER'le tehdit etmişti, cevap geldi
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İHA

Kahramanmaraş’ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikâyet edeceğini söyleyen kadına CİMER’den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

'HANIMEFENDİ BOŞUNA ZAHMET ETMESİN'

İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın” şeklinde yanıt verdi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikâyet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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