MHP'nin A takımı belli oldu 0:00 / 0:00

AA

MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yenilenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK),ilk toplantısını Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yaptı.

Toplantıda partinin A takımı da belli oldu. Buna göre partinin 15 kişilik Başkanlık Divanında Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.

Başkanlık Divanı'nda bulunan daha önceki Emin Haluk, Ayhan Deniz Debboylu, Hidayet Vahapoğlu, Kadir Şekerci ve Fahri Çetinkaya'dan oluşan 5 isim yeni listede yer almadı.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli, toplantıda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "2012 yılında İstanbul Sözleşmesinin kabulüne Mecliste grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca, "Uluslararası sözleşme hükümlerinin durdurulması veya feshi, Cumhurbaşkanı kararıyla mümkün" açıklamasında bulundu.