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Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Çevrim içi sınava katılabilecekler

Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustostaki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Çevrim içi sınava katılabilecekler
Milli Eğitim Bakanı Özer'den çevrim içi sınav açıklaması
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustostaki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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