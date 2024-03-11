Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MSB'de sürpriz buluşma!

        Son dakika haberi MSB'de sürpriz buluşma!

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB'de sürpriz buluşma!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi. Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı