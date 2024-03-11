MSB'de sürpriz buluşma!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi. Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.