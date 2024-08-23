Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan "Soçi Mutabakatı" ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.

İlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: