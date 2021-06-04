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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK´lı terörist daha başarılı bir hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.