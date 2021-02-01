O zorbanın kimliği ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre, yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu. Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı.

"ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI"

Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; M.B. isimli mağdurla görüşülmüş, kadının eşinden boşanmak istediği belirlenmiştir. Konu ile ilgili aynı gün yakalanan ve hakkında “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan adli işlem yapılan M.B. isimli şüpheli kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır" denildi.