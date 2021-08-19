Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.



Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.



Yolun açık olsun Ozan Tufan"

İngiliz ekibi Watford'dan yapılan açıklamada da "Fenerbahçe'nin, Türk Milli Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015-16'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2018-19'da sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı kalan ve ardından Alanyaspor'a kiralanan Ozan burada adeta yeniden doğmuş ve Milli Takım'a geri dönmüştü.

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 19, 2021

2019-20 ve geçen sezon sarı-lacivertli kulüpte kaptanlık da yapan 26 yaşındaki futbolcu son iki sezonda 80 resmi maça çıkarken 13 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de toplamda 131'i ilk 11 olmak üzere 174 maçta forma giyen ozan 21 gol kaydetti. Bursaspor'da ise 64 maçta oynayan milli futbolcu 4 gol attı.