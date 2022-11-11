Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu 0:00 / 0:00

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

BURSA VALİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI Bursa Valisi Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak´ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç (Sağda) AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit olan kahraman askerimiz P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç´e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi.