ABD ile Rusya arasında Ankara'da görüşme 0:00 / 0:00

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Beyaz Saray, CIA Direktörü William J. Burns'ün Pazartesi günü Türkiye'de Rus mevkidaşı ile bir araya geldiğini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, Burns'ün Ankara'daki toplantısının hiçbir şekilde Ukrayna'daki savaşa yönelik müzakere amaçlı olmadığını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi, Burns'ün ziyaretinin Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonuçlarına ilişkin bir mesaj gönderme amacı taşıdığını söyledi.

İstihbarat kaynakları, AA'ya yaptıkları açıklamada, Burns'ün Rusya'da 'haksız yere tutuklu' Amerikan vatandaşları mevzusunu da dile getireceği aktarılarak, "Bu görüşme konusunda Ukrayna'ya bilgi verdik. Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz" ifadesini kullandı.

Kremlin'in Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini henüz doğrulamadı.

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