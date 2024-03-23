Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın sol üst uyluk adalesinde sakatlık yaşadığı ve aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı
A Milli Takım'ın dün oynadığı Macaristan karşılaşmasında sakatlanarak oyundan alınan Rıdvan Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı."