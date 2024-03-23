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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı - Futbol Haberleri

        Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı

        A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın sol üst uyluk adalesinde sakatlık yaşadığı ve aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:18
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        Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı
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        A Milli Takım'ın dün oynadığı Macaristan karşılaşmasında sakatlanarak oyundan alınan Rıdvan Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı."

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