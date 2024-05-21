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        Haberler Dünya Son dakika: Romanya Başbakanı Ankara'da

        Son dakika haberi Romanya Başbakanı Ankara'da

        Romanya Başbakanı Ciolacu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olarak Ankara'da. Erdoğan, Ciolacu'yu törenle karşıladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:36
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        Romanya Başbakanı Ankara'da
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        Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla Romanya vatandaşlarının vizeden muaf tutulduğu kararının alındığı gün Ankara'ya ziyarette bulunan Ciolau, sabah saatlerinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

        Resmi temaslar için Türkiye'ye gelen Romanya Başbakan Ciolacu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

        Ciolacu, saygı duruşunun ardından fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kuruluşu münasebetiyle Ankara'ya resmi ziyarette bulunduğunu ifade etti.

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        Konuk Başbakan Ciolacu, deftere şunları yazdı:

        "Cumhuriyetin kurucu Cumhurbaşkanı, vizyoner reformcu, askeri stratejist ve diplomat Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunma ayrıcalığını hissediyorum.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllık tarihi boyunca Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, iyi komşuluk ve dostluktan NATO müttefikliğine ve bölgesel ortaklığa doğru aşamalı olarak gelişerek en üst düzey stratejik ortaklığa ulaşmıştır.

        Karadeniz'in ve bölgenin güvenliği, uluslarımızın ekonomik refahı, karşılıklı ve stratejik çıkarlarımız için ikili işbirliğimizin, diyaloğumuzun devam etmesini ve daha da derinleşmesini sabırsızlıkla bekliyorum."

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