Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla Romanya vatandaşlarının vizeden muaf tutulduğu kararının alındığı gün Ankara'ya ziyarette bulunan Ciolau, sabah saatlerinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Resmi temaslar için Türkiye'ye gelen Romanya Başbakan Ciolacu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ciolacu, saygı duruşunun ardından fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kuruluşu münasebetiyle Ankara'ya resmi ziyarette bulunduğunu ifade etti.