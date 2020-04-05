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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Saat 22.30’da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, Covid-19 salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

Sağlık Bakanı Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz” diyen Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.

“Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim” diyen Koca, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.