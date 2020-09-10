Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları söyledi:

"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Son dönemde yüksek hasta sayısı artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük

Geçtiğimiz haftalarda bölge hastanelerindeki yoğunluk sizlerin de malumu. Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz. Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayısını 128'e çıkardık. Temasları ne kadar erken tecrit edebilirsek, salgında o kadar başarılı oluruz. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini görmeyi umuyoruz.

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, ağır hastaların ve vefatların artışına neden oluyor. Yaşlılarımızın özellikle korunabilir olması son derece önemli. Unutulan tedbirler bizlere acılar yaşatıyor. Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşerilerimizi tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."