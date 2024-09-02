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        Haberler Gündem Savcıya saldırıda ikinci tutuklama

        Son dakika haberi Savcıya saldırıda ikinci tutuklama

        İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e düzenlenen saldırıyla ilgili aranırken teslim olan 2. şüpheli de tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 18:07 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:45
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        Savcıya saldırıda ikinci tutuklama
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        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’i, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında kornaya bastığı için uyardığı gerekçesiyle yumruklayarak darp eden saldırgan tutuklandı.

        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı Haberi Görüntüle

        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy’de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına bindi. Otopark çıkışına geldiğinde arkasında bulunan ve kornaya basan sürücüyü uyarmak istediği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, aracın plaka bilgilerinden şüphelilerin E.G. ve T.T.İ. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Olay esnasında hakaret ettiği belirlenen ve yakalanan T.T.İ isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

        2 şüpheli tutuklandı

        Adli kontrol ile serbest kalan şüpheli T.T.İ., toplanan yeni deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Şüpheli T.T.İ. bugün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İşçimen’e yumruk atarak darp eden şüpheli E.G. de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlikçe tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

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