Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin iki şüpheliden biri yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıya tepki göstererek soruşturma açıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartıştığını ve saldırıya uğradığını belirledi.

Aracın plaka bilgilerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğunu tespit eden polis, İşçimen'e hakaret eden T.T.İ'yi yakaladı.