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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERLER: Şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal! Feribotlar ne zaman çalışmaya başlayacak?

        Şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal!

        Çanakkale'de, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:00
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        Şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal!
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        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        BU SEFERLER YAPILMAYACAK

        DHA'da yer alan habere göre; Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

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