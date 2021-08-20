Stoltenberg: Afganistan'da birlikte hareket etmeliyiz 0:00 / 0:00

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Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Stoltenberg açıklamasında, "Afganistan'da birlikte hareket etmeliyiz. ABD ve Avrupa birlikte çalışmalı" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum" diyen Stoltenberg, "Üç ülke Kabil Havalimanı tahliyesinde çalışıyor" dedi.

Stoltenberg ayrıca, "Tüm dünyanın gözü şu anda Afganistan'da. Afganistan'ın terör cenneti olmasına izin veremeyiz. Taliban da yükümlülüklerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.