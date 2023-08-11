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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü!

        Son dakika haberi Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü!

        MSB: Suriye´nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:11
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        Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü!
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şöyle denildi: "Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

        "DÜN VE BUGÜN 19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

        Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi. Böylece dün ve bugün Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi.

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