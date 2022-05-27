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Haberler Gündem 3. Sayfa Tekstil fabrikasında korkutan yangın
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Son dakika haberi Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
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İHA

Uşak’ta faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak Deri ve Karma Organze Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı fabrikada çıkan yangında, alevler bir anda büyün binayı kapadı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri fabrikaya sevk edildi. Kaynak yapıldığı sırada çıktığı öne sürülürken yangının kontrol altına alınabilmesi için Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve OSB itfaiyeleri ekiplerini yoğun mücadelesi sürüyor.

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