Telefon cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda, Taksim'deki Hüseyin Ağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde. 8 Mayıs’ta sabah saat 08.30 sıralarında 3 kişi tarafından kovalanan bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
POLİS KAMERALARI İNCELEMEYE ALDI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde olayın saniye saniye görüntülendiği görüldü.
ÜÇ ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Polis kısa süre içinde olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gözaltına alındı.
Şüpheliler Faruk A. (37), Tuncay B. (38), ve İbrahim B.'nin (37) sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı.
CEP TELEFONUNU İSTEDİLER İDDİASI
Şüphelilerin verdikleri ifadelerinde öldürdükleri kişinin kendilerinden bir arkadaşını arayacağını söyleyip cep telefonlarını istediği ardından kaçtığını söyledi.
KAVGANIN ARDINDAN BIÇAKLADILAR
Şüphelilerin kaçan Samet Civelek'in kovalayarak yakaladıkları, aralarında çıkan kavga sonucu bıçakladıkları tespit edildi.
"KİM BIÇAKLADI BİLMİYORUZ" DEDİLER
Şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde Samet Civelek'i kimin bıçakladığını bilmediklerini söyleyerek "Telefonumuzu almaya çalıştık. Amacımız öldürmek değildi" dedikleri belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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