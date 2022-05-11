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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Telefon cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!
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Telefon cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!

İstanbul’da telefonunu aldığını iddia ettikleri Samet Civelek'i (29) bıçaklayarak öldürdükleri belirtilen 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde olay sırasında alkollü olduklarını söyleyerek, "Telefonumuzu almaya çalıştık. Amacımız öldürmek değildi" dedi

Son dakika haberi: Telefon cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!
Telefon cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!
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İstanbul Beyoğlu'nda, Taksim'deki Hüseyin Ağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde. 8 Mayıs’ta sabah saat 08.30 sıralarında 3 kişi tarafından kovalanan bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

POLİS KAMERALARI İNCELEMEYE ALDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde olayın saniye saniye görüntülendiği görüldü.

ÜÇ ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis kısa süre içinde olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gözaltına alındı.

Şüpheliler Faruk A. (37), Tuncay B. (38), ve İbrahim B.'nin (37) sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı.

CEP TELEFONUNU İSTEDİLER İDDİASI

Şüphelilerin verdikleri ifadelerinde öldürdükleri kişinin kendilerinden bir arkadaşını arayacağını söyleyip cep telefonlarını istediği ardından kaçtığını söyledi.

KAVGANIN ARDINDAN BIÇAKLADILAR

Şüphelilerin kaçan Samet Civelek'in kovalayarak yakaladıkları, aralarında çıkan kavga sonucu bıçakladıkları tespit edildi.

"KİM BIÇAKLADI BİLMİYORUZ" DEDİLER

Şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde Samet Civelek'i kimin bıçakladığını bilmediklerini söyleyerek "Telefonumuzu almaya çalıştık. Amacımız öldürmek değildi" dedikleri belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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