Kalbinden bıçakladılar! Cinayet anı kamerada!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kalbinden bıçakladılar! Cinayet anı kamerada!
ABONE OL

Kalbinden bıçakladılar! Cinayet anı kamerada!

İstanbul'da, 28 yaşındaki bir genç yolda karşılaştığı kişinin cep telefonunu elinden alınca, çıkan kavgada şahsın arkadaşları tarafından önce darp edildi ardından da kalbinden bıçaklandı. Cinayet anı kameralara yansırken, yaralı halde metrelerce koştuktan sonra yere yığılan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

Son dakika: Kalbinden bıçakladılar! Cinayet anı kamerada!
Kalbinden bıçakladılar! Cinayet anı kamerada!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da, önceki gün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde arkadaşlarının yanına giden Faruk A.'nın (37), cep telefonu yolda karşılaştığı Samet Civelek (28) tarafından alınınca aralarında tartışma çıktı.

YUMRUK VE TEKMELERLE DARP ETTİLER

İHA'da yer alan habere göre o esnada tartışmanın üzerine gelen Faruk A.’nın arkadaşları Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) ile Civelek arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada 3 arkadaş, kaçan Civelek’i bir süre peşinden kovaladı. Sokak arasındaki bir binaya giren Civelek’i yakalayan grup, burada onu yumruk ve tekmelerle darp etti.

KALBİNDEN BIÇAKLADILAR

Kavganın ardından şahısların elinden kurtulmayı başaran Civelek, bu kez de bulvar üzerinde koşmaya başladı. Arkasından kovalamaya devam eden 3 şahıstan biri, kaldırımda köşeye sıkıştırdığı Samet Civelek’i kalbinden bıçakladı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Can havliyle tekrardan kaçmaya başlayan ağır yaralı genç, bir süre sonra yere yığılırken, Tuncay B. ve İbrahim B. ise koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ağır yaralı Civelek için polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinden bıçaklanan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hemen ameliyata alınan talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin olayın başında tartıştığı Faruk A.‘yı yerde otururken buldu. Yaşananları anlatan şahıs, olaya karışan diğer iki arkadaşının kaçtığını söylemesinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

3 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yakalama çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen Tuncay B. ve İbrahim B. polis ekipleri tarafından Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları yerde cinayette kullanılan bıçakla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyete götürülen Faruk A., Tuncay B. ve İbrahim B.’ye ifadelerinin alınmasının ardından “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportu tanıttı
GÜNDEM İşte yeni sürücü belgesi ve pasaport
Avcılar'da eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis
Yeni pasaport ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pasaportu açıkladı...
GÜNDEM Yeni pasaport ne zaman verilecek?
Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu
GÜNDEM Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu
Çöplükte ölü bebek bulundu!
GÜNDEM Çöplükte ölü bebek bulundu!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler, sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs İSKİ arıza su kesintisi duyuruları:
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
Aydın'da içme suyu tesisinde yangın
GÜNDEM Aydın'da içme suyu tesisi küle döndü
Son dakika haberi: "Telefon kazandın" dolandırıcılığı!
GÜNDEM Herkesin başına gelebilir! "Telefon kazandın" ...
Memur zammı için heyecanlandıran açıklama! 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da memur maaşı zamlanacak mı?
GÜNDEM Memur zammı için heyecanlandıran açıklama!
Psikologlar Günü mesajları ve kutlama sözleri 2022: En güzel, anlamlı ve resimli 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü Kutlu Olsun mesajı ile sözleri!
GÜNDEM En güzel Psikologlar Günü mesajları...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.