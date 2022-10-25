Anlık iletişim platformu WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı. İlk tespitlere göre Türkiye saati ile bu sabah 09:50 civarında başlayan sorun nedeniyle WhatsApp'a erişim sağlanamadı.
Dünya genelinde farklı sürelerde olmak üzere Türkiye'de yaklaşık bir buçuk saati bulan WhatsApp’taki erişim sorunu TSİ 11:40 itibariyle kademeli olarak giderildi.
DÜNYA GENELİNDE SORUN YAŞANDI
WhatsApp kullanıcıları, hem gruplar hem de bireysel sohbetlerde mesajın gitmediğini ve gelmediğinden şikayet etti. Yaşanan sorunun dünya genelinde olduğu gözlemlendi. Meta çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp'taki erişim sorununun, Meta'nın diğer popüler sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'da ise yaşanmadığı gözlemlendi.
WhatsApp'taki sorun ile ilgili olarak Meta'dan şu ilk açıklama geldi: "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk herkes için geri yüklemek için çalışıyoruz."
WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunu, global ölçekte internet kesintilerini kullanıcı şikayetleri üzerinden raporlayan Downdetector'ün verilerine de şu şekilde yansıdı:
Yaşanan sorun, WhatsApp'ı Twitter'da da kısa süre içinde Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya taşıdı.
''GLOBAL KAYNAKLI''
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