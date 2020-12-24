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Son dakika haberler... Yılbaşında o ilçeye gelenlere 10 gün karantina uygulanacak

Denizli'nin Çameli ilçesine, yılbaşı tatili için gelenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 günlük ev karantinasında tutulacak

Son dakika haberi: Yılbaşında o ilçeye gelenlere 10 gün karantina! - Haberler
AA

Çameli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kerem Yenigün, alınan tedbirler sayesinde tüm ülkede olduğu gibi ilçede de vaka sayılarının azalış eğilimi gösterdiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, yılbaşı tatili nedeniyle ilçeye gelen ziyaretçilerin kayıt altına alınıp 10 gün karantinada tutulacağını aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

"İlçemizde ikamet etmeyen vatandaşlarımıza, yılbaşında uygulanacak 4 günlük kısıtlamayı köy evlerinde veya ailesiyle geçirmek amacıyla ilçemize gelmeleri durumunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün boyunca ev karantinası uygulanacak. İlçe girişinde kolluk kuvvetlerimizce yapılacak yol uygulamasında isimler tespit edilerek filyasyon ekiplerimiz aracılığıyla takibi yapılacaktır."

Yenigün, vakalarda azalışı sürdürmek ve aile büyüklerini riske atmamak adına vatandaşların anlayışınıza ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Mümkün olduğunca evler arasında kutlama yapmayı, aile büyüklerinin yanına gitmeyi bir süre daha ertelemeye dikkat edelim." ifadesini kullandı.

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