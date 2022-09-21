Zelenskiy'den Putin'e yanıt 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in kısmi askeri seferberlik ilan etmesinin ardından ilk kez konuştu.

Alman BILD'e konuşan Zelenskiy, Putin'in askeri seferberlik ilanı sonrasında nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Zelenskiy "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Dünyanın bu silahları kullanmasına izin vereceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar.” dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.