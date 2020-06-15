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Akhisar'da 17 yolcu bulunan otobüs yoldan çıktı

Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan Murat Temiz yönetimindeki otobüs Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıktı. 17 yolcunun bulunduğu otobüs 100 metre sürüklenerek ilerledi

akhisar otobüs kazası
İHA

Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan Murat Temiz yönetimindeki otobüs Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi.

Akhisar istikametine giden otobüsün önüne çıkan köpeğin ardından şoför Murat Temiz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek ilerledi.

Devrilmeden yol kenarında sürüklenen 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 2 yaralı kişi olay yerine gelen 112 acil ambulans aracında ayakta tedavi edildi. Yolcular firmaya ait başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı.

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