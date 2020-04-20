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Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs hastalığını yenerek, sağlıklarına kavuşan baba ve oğlu aynı anda plazma bağışında bulundu.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Kovid-19 tanısı konulan 46 yaşındaki Gıyasettin Bakır ile oğlu 19 yaşındaki Semih Bakır'ın tedavisi tamamlandı. Baba ve oğlu sağlıklarına kavuştu. Baba ve oğul, tedavilerinen ardından Türkiye'deki ilk kez aynı anda plazma bağışçısı olup, tamamlayıcı tedavi olarak hastalara umut oldu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şuana kadar 6 donörden plazma alınıp, 8 hastaya verildi. Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye’de ilk defa baba ve oğul plazma vericisinden aynı anda plazma topladıklarını ifade etti. Erkurt, plazma yönteminin daha önce MERS, SARS, Ebola, Kırım Kongo salgınlarında kullanıldığını belirterek “Bu bir ilaç değildir. Plazma, iyileşmiş hastaların antikorlarını alıp bunu normal hastalara vererek, bu antikorların virüsü etkisiz hale getirmesi mekanizmasına dayanıyor. Güvenilir bir tedavi yöntemidir. Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır, izin verilmiştir. Biz de şimdiye kadar 6 hastadan aldığımız plazmayı 8 hastaya naklettik” dedi.

'PLAZMA BAĞIŞININ DAHA FAZLA OLMASI LAZIM'



Prof. Dr. Erkut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Plazma sonuçlarına baktığımızda bu yoğun bakımdaki kritik hastalara kullanılmaktadır. Plazma alan hastalarımızdan gördüğümüzde ve Türkiye'den gelen haberlere baktığımızda ilk sonuçları olumlu olarak görülmektedir. Yoğun bakımdaki ve kritik durumdaki hastalarımıza etkili bir tedavi olarak durmaktadır. Tabi ki daha çok hastamıza kullanarak, daha net sonuçlar almamız lazım. Bu yüzden plazma bağışının daha fazla olması lazım."

'BİR HAYATTA BİZ KURTARALIM DEDİK'

Gıyasettin Bakır bağış yaptığı için mutlu olduğunu kaydederek "Bir hayat kurtarırsak ne mutlu bize. Önemli olan hayat kurtarmaktır. İyileşen hastalar plazma versin. Oğlum iyileşti oğlumu da getirdik. Şu an mutluyuz. Doktorlarımız çok şükür bizi kurtardı, diğer hastalar için çalışıyorlar. Allah razı olsun, bir hayatta biz kurtaralım dedik” ifadelerini kullandı. Semih Bakır ise herkesi plazma vermeye davet ederek "Bir hayat, bir hayattır. Elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Ben ilk defa plazma veriyorum alırlarsa daha da vereceğim" dedi.

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