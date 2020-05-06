İHA

Edinilen bilgiye göre 3 katlı iş merkezinin 2. katında bulunan iş yerinde elektrik arızası yaşandı. İş yerine gelen tamirci arızayı gidermeye çalışırken elektrik kıvılcımları binanın bodrum katında bulunan spor malzemeleri satan dükkana düştü.

İHA'nın haberine göre, kıvılcımlardan başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine çevre bölgelerden olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bodrum katından yükselen dumanlar sokakta paniğe neden oldu.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum katında bulunan dükkana müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını gören çok sayıda vatandaş kendini sokağa attı, aralarında maske takmayan kişilerin de olduğu sokakta vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!