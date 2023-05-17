Boşanma aşamasındaydı! Ağlatan vasiyet!

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DHA

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Uğur Cöddü iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve babasının evinde kalan eşi Burcu Cöddü'nün yanına gitti.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre Cöddü çifti evin önünde konuşurken, aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine iki çocuk annesi Burcu Cöddü'nün yakınları da dışarıya çıkarak müdahale etmeye çalıştı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU Yaşanan gerginlik sırasında belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Uğur Cöddü, eşi ve akrabalarına peş peşe kurşun yağdırdı.

4 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a isabet etti.

SİLAHLI KOCAYI MAHALLELİ DARP ETTİ Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar ise Uğur Cöddü'yü etkisiz hale getirip, darp etti.

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET" Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaralılara müdahale etti. Durumu ağır olduğu anlaşılan Burcu Cöddü, ambulansa bindirilirken, yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" diye seslendi.