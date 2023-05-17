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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Boşanma aşamasındaydı! Adana haberleri ağlatan vasiyet! - Son dakika haberleri
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Boşanma aşamasındaydı! Ağlatan vasiyet!

Adana'da Uğur Cöddü, tartıştığı eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan ve ambulansa bindirilirken bir yakınana, "Çocuklarım sana emanet" diyen Burcu Cöddü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, cinayet zanlısı koca ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi

Son dakika haberler: Boşanma aşamasındaydı! Adana haberleri ağlatan vasiyet! - Son dakika haberleri
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DHA

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Uğur Cöddü iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve babasının evinde kalan eşi Burcu Cöddü'nün yanına gitti.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Cöddü çifti evin önünde konuşurken, aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine iki çocuk annesi Burcu Cöddü'nün yakınları da dışarıya çıkarak müdahale etmeye çalıştı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Yaşanan gerginlik sırasında belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Uğur Cöddü, eşi ve akrabalarına peş peşe kurşun yağdırdı.

4 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a isabet etti.

SİLAHLI KOCAYI MAHALLELİ DARP ETTİ

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar ise Uğur Cöddü'yü etkisiz hale getirip, darp etti.

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET"

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaralılara müdahale etti. Durumu ağır olduğu anlaşılan Burcu Cöddü, ambulansa bindirilirken, yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" diye seslendi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Emanet ettiği yakını ise ağlayarak, "Bakarım ben çocuklarına" diye cevap verdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Burcu Cöddü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KATİLİ POLİSE TESLİM ETTİLER

Öte yandan olay sonrası kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek elindeki tabancası alınan cinayet şüphelisi Uğur Cöddü, bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Cöddü, Cinayet Büro Amirliği'nce gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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