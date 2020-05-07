HABERTURK.COM

İddianamede Musa Göksu ve beraberindeki 4 kişi, dolandırdıkları iddia edilen 8 kişi için ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor. Savcı, Göksu hakkında da 24 yıldan 80 yıla kadar hapis istedi.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay geçtiğimiz temmuz ayında Konya'da meydana geldi. Merkez Meram ilçesi Sarraflar Çarşısı'nda yaklaşık 8 yıldır sarraflık yapan Musa Göksu, iddialara göre indirim çadırı açarak ucuz altın satacağını ifade ederek aynı çarşıda bulunan bazı esnaf ile İstanbul'daki bazı toptancılar olmak üzere 15 iş yerinden yaklaşık 30 kilo altın aldı.

Göksu 22 Temmuz'da biten indirim çadır satışlarını 3 gün daha uzattığını duyurdu. 23 Temmuz sabahı indirim çadırının açılmadığını fark eden çarşı esnafı Göksu'nun telefonlarına da ulaşamayınca çadırı gören bir dükkanın güvenlik kamerasını inceledi. Göksu'nun gece yarısı dükkâna geldiğini ve bavullarla çıktığını gören çarşı esnafı durumu polise bildirdi.

Polisin yaptığı araştırmada belirlediği adreslere baskınlar yapılsa da Musa Göksu yakalanamadı. Göksu'nun bir sevgilisi olduğu ve İstanbul'da akrabaları olduğu bilgisine ulaşan Konya polisi İstanbul'da bir eve düzenlediği baskında Musa Göksu ile sevgilisi olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Özen Yıldırım'ı olaydan 4 gün sonra yakaladı. Konya'ya getirilen Musa Göksu ve Özen Yıldırım çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

8 KİŞİ İÇİN AYRI AYRI CEZA İSTENDİ

Yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı iddia edilen 39 yaşındaki Musa Göksu hakkında hazırlanan iddianame Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İddianamede Musa Göksu, Hasan Göksu, Mehmet Göksu, Mehmet Ali Doğan ve Musa Göksu'nun kız arkadaşı olduğu iddia edilen Özen Yıldırım hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir müşteki için 3 yıldan 10 yıla kadar 8 kez hapis cezası istendi.