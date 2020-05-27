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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60. yıl dönümünde sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

CHP lideri mesajında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin 'biz darbelere karşıyız' demeleri tam bir aldatmacadır" ifadelerini kullandı.