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Elazığ'da beyzbol sopalı, şantajcı ve işkenceci çete çökertildi!

Elazığ'da bir şahsı önce bindirdikleri minibüste, sonra boş arazi ve bir evde beyzbol sopaları, silah kabzeleriyle döverek işkence ettikten sonra çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı

elazığ
İHA

Olay, 30 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir kişi , daha önce aralarında husumet olan şahıslar tarafından zorla bindirdikleri minibüsle kaçırıldı.

İHA'nın haberine göre, önce minibüs içerisinde sonra sırası ile bir ev ve iki farklı kırsal alanda silah kabzaları ve beyzbol sopalarıyla darp edilen şahsın, kıyafetlerini çıkaran şüpheliler çıplak görüntülerini çekti. Şahsı, çıplak görüntülerini sosyal medyada yayınlamakla tehdit edip 570 TL'sini de gasp edip bıraktı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında olaya karışan 8 şüpheli tespit edilip adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 11 adet fişek, 1 adet muşta ile 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından adliyeye sevk edildi. Öteyandan şüphelilerin benzer olaylardan birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.

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