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Gaziantep'te hastane bahçesine 'acil durum' çadırları kuruldu!

Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluğu azaltmak için bahçeye 'acil durum' çadırları kuruldu. Çadırlarda koronavirüs testi ve sevk işlemleri yapılacağı belirtildi

koronavirüs
DHA

Kentte, hasta yoğunluğu fazla olan hastanelerden Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine 2 çadır kuruldu.

 

DHA'nın haberine göre, 112'şer metrekare alana sahip olan çadırlar, koronavirüs şüphesiyle gelen hastalara hizmet verecek. Testleri burada yapılacak olan şüpheli vakaların, sevk işlemleri de çadırdan gerçekleştirilecek. Böylelikle hastanedeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Çadırların yerinde bir önlem olduğunu söyleyen Mehmet Bakır isimli vatandaş, "Bu çadırlar ile hastanelerdeki insan yoğunluğu azalacak. Bugünlerde hastaneler sakin ama bu virüs hızla yayılıyor. O yüzden ileriye dönük olarak güzel bir düşünce olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun'' dedi.

Şu anda kapalı olan çadırların hasta yoğunluğu olması halinde kullanılacağı belirtildi.

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