Parasetamol nedir, ne işe yarar?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden önemli bir uyarıda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri yaşlardaki vatandaşların toplu ulaşım kullanımının hâlâ yüksek olduğunu kaydeden İmamoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun."

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2020