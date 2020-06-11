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Son dakika haberi! İşkenceye uğrayan kadını polis kurtardı!

Adana’da polis, bir evde işkenceye uğradığı iddia edilen kadını baskın düzenleyerek kurtardı. Kadına işkence ettiği öne sürülen şahıs gözaltına alındı

adana
İHA

Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir kadının evde alıkonulduğu ihbarı aldı. Bunun üzerine polis, eve baskın düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, baskında vücudunda kesikler ve darp izleri bulunan Semiha N. (28) isim kadın kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Semiha N.’yi işkence ettiği öne sürülen şahıs ise mahallede yapılan arama çalışmaları sırasında yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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