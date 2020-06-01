Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Türkiye genelinde adliyelerde normal mesai düzenine geçildi. 16 Haziran 2020 itibariyle duruşma ve keşifler yapılmaya, duran süreler işlemeye başlayacak. Bu kapsamda İstanbul Adalet Sarayında Koronavirüs tedbirler şu şekilde alındı.

BİLGİLENDİRME YAZILARI ASILDI

Serdar Kulaksız'ın haberine göre, adliye binasının tamamında Kovid-19’a ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı aynı zamanda adliye binasının duvarlarında bulunan ekranlardan da bilgilendirme yapılıyor.

MASKESİZ KİMSE ALINMAYACAK

Ortak alanlara, kalemlere ve icra müdürlüklerine dezenfektan aparatı yerleştirilmesi çalışmaları yapılıyor. Adalet Sarayı binasına maskesiz hiç kimse alınmayacak. Maskesi olmayan vatandaş ve avukatlar ise adalet sarayının dışında C kapısının önünde kurulacak olan maske satış noktasından İş yurtları tarafından satılacak maskelerden alıp binaya o şekilde giriş yapacak.

İNSAN SAYAR KAMERALAR YERLEŞTİRİLECEK

Adalet sarayı binasına giriş yapılırken ateş ölçümü yapılmasına devam edilecek. Bina girişine insan sayar kameralar yerleştirilerek, adliye binasına aynı anda alınabilecek insan sayısı adliye binası kapalı alanı metre karesine göre belirlenecek.

ADLİYEDEN ÇIKIŞLAR TEK KAPIDAN YAPILACAK

Adalet sarayı binasından çıkışlar sadece C kapsısından yapılacak. B ve D kapılarından karşılıklı teması engellemek için sadece giriş yapılacak.

MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Adalet sarayındaki merkezi havalandırma sistemi dışarıdan temiz havayı bina içine verecek şekilde düzenlendi. Asansör havalandırması kapatıldı. Adliye binası içindeki sistem dışı klimalar iptal edildi. Ortak alandaki açılabilir camlar açık kalacak şekilde sabitlendi. Ortak alanda bulunan banklar sosyal oturma düzenine göre şerit çekilerek bina içerisine dağıtıldı. Danışma bankolarına fleksi glass şeffaf cam montajı gerçekleştirildi.

YÜRÜYEN MERDİVENLER TEK YÖNLÜ ÇALIŞACAK

Yürüyen merdivenler karşılıklı teması engellemek için tek yönlü(çıkış) olarak kullanıma alındı. Asansörlere binecek kişi sayısı tespit edilerek sınırlama getirildi.

ŞAHSİ KARGOLAR ENGELLENDİ



Adalet sarayına gelen şahsi kargoların girişi geçici bir süre engellendi. Çay ocaklarında otomat çay ve kahve makinesi kullanılacak. Yemekhanede tek kullanımlık malzemeler için gerekli tedbirler alındı.

ZEMİN ETİKETLERİ YAPIŞTIRILDI

Adalet sarayında bulunan tüm büro ve duruşma salonu önlerine sosyal mesafeyi koruyacak zemin etiketi yapıştırıldı. Nezarethanelerde sosyal mesafe kurullarına göre gerekli tedbirler alındı.

OTOPSİ ARAÇLARINA DÜZENLEME

Su geçirmez önlük, N95 maske, siperlik, gözlük, eldiven, tıbbı maske alımı gerçekleştirilerek otopsi araçlarına yerleştirildi. Otopsi araçlarının her gün dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Keşif araçlarında tek kullanımlık eldiven, önlük, maske, dezenfektan temini için Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na tebligat yapıldı.

DURUŞMALARA ALINACAK KİŞİ SAYILARI BELİRLENECEK



Tüm duruşma salonu girişlerine dezenfektan yerleştirildi. Adalet sarayında bulunan yaklaşık 400 duruşma salonunda sosyal mesafe kuralına göre metrekare hesabı yapılarak kişi sayısına göre bant çekildi.

KALEMLERE VATANDAŞ GİREMEYECEK

Adalet sarayında bulunan tüm kalemlerde bulunan bankolara vatandaş ve avukatların girişinin engellenmesi için şeritler çekildi. İşlemler bankolardan yapılacak. 34 icra müdürlüğü, 3 iflas müdürlüğü kalemi önlerine banko ve üzerine şeffaf kırılmaz cam monte edilerek vatandaş ve avukatların kaleme girişi engellendi ve tüm işlemleri buradan gerçekleştirmeleri sağlandı.

34 icra müdürlüğü için -3’üncü kat icra arşivi girişinde her bir icra müdürlüğünde iki personelin oturabileceği şekilde toplam 68 kişilik kırılmaz camlı korunaklı UYAP hattı çekildi ve ön büroların çalışmasına başlandı. Çalışmalar 15 haziran öncesi bitirilecek.

ÖDEMELER ONLİNE YAPILACAK

Adliyeye gelen vatandaş ve avukatların online ödeme yapmaları için icra müdürlüklerinin hesap numaraları İstanbul Adalet Sarayı’nın resmi internet sitesinden paylaşıldı.

HİJYEN DENETİM KOMİSYONU KURULDU

Alınan tedbirlerin denetimi ve gerekli eğitim için adliye personelinden oluşan 7 kişilik Hijyen Denetim Komisyonu kuruldu.

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