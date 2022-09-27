Küpesiyle alay edip bıçakladılar! 0:00 / 0:00

DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

KÜPESİYLE ALAY ETTİLER DHA'da yer alan habere göre arkadaşı Enes K. (22) ile yürüyen Mehmet G.'nin yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti.

KALÇASINDAN BIÇAKLAYIP SOPA İLE VURDU Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.´yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu.

İKİ ARKADAŞ HASTANEYE KALDIRILDI Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.