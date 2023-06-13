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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Sel, buzdolabı ve çamaşır makinesini sürükledi! Birçok kent göle döndü! - Samsun'da eğitime yağmur engeli
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Sel, buzdolabı ve çamaşır makinesini sürükledi! Birçok kent göle döndü!

Şiddetli sağanak birçok ilimizde sel ve taşkına neden olurken, araçlar yollarda ilerleyemedi. Ev ve iş yerlerini su bastı. Afyonkarahisar'da sel, çamaşır makinesi ve buzdolabını sürükledi. Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İşte vatandaşlara zor anlar yaşatan selin, kentlerimizde yaşattığı manzaralar...

Son dakika haberler: Sel, buzdolabı ve çamaşır makinesini sürükledi! Birçok kent göle döndü! - Samsun'da eğitime yağmur engeli
DHA

Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün yurt genelinde şiddetli sağanak etkili oldu. Birçok kentimizi yine sel vurdu. İşte yurttan sel manzaraları...

SAMSUN'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre Samsun'da sabaha karşı sağanak etkili oldu. Dereler taştı, yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı'nda yollar, su ile kaplandı. Bölgede sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle dereler taştı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

SAMSUN'DA EĞİTİME YAĞMUR ENGELİ

DHA'da yer alan habere göre Samsun'da, bu sabah etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

BUZDOLABI VE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ YÜZDÜ

AA'da yer alan habere göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kurucaova köyünde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı. Köyde Mehmet Kılıçaslan'ın evinin önündeki buzdolabı ve çamaşır makinesini sel sularının sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKARA'DA SU BASKINI YAŞANDI

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmurda Hasanoğlan Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar ise göle dönen yolda mahsur kaldı.

KARS'TA EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

Kars’ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler sular altında kalırken, iş yerlerinin bodrumlarını da su bastı. Yüksek kesimlerde yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Kars’ta cadde ve sokaklar göle döndü.

KIRIKKALE'DE EVLERİ VE AHIRLARI SU BASTI

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Çerikli beldesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, derelerin taşması sonucu bir müstakil evde çökme meydana geldi; arazileri, ahırları ve evleri su bastı.

DENİZLİ'DE DERELER TAŞTI

Denizli'nin Çameli ilçesinde şiddetli yağış sonucu Belevi ve İmamlar mahallelerinden geçen Türkan Deresi taştı. Taşkın nedeniyle mahallelere ulaşım sağlayan kara yolu kısa süre trafiğe kapatıldı.

KONYA'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Konya'nın Beyşehir, Karapınar ve Hüyük ilçelerinde etkili olan sağanak sebebiyle, bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Tarım alanları da sağanaktan olumsuz etkilendi.

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