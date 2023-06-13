Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

"SARI" ALARM VERİLEN 32 İLİMİZ

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 32 kentimiz ise şöyle: "İzmir, Mersin, Konya, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye."

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 28, Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı.

EDİRNE: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

MUĞLA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KAYSERİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AĞRI: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 34, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 28, Parçalı bulutlu.

MARDİN: 31, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 33, Parçalı bulutlu.