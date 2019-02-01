ABD'li Eaton şirketi ile Ulusoy Elektrik, Türk firmasının ana ortaklarına ait yüzde 82.275 hissesinin satın alımı için anlaşmaya vardığını açıkladı.
Ulusoy Elektrik, yaptığı açıklamada, şirketin toplam ödenmiş sermayesinin yüzde 82,275'ine tekabül eden 65.820.008 adet pay için 213.906.798 ABD Doları karşılığında satın alma işleminin gerçekleşeceğini duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada nakit ve borçsuz olarak yaklaşık 214 milyon dolarlık anlaşma tutarının, "satın alma bedeli, pay devrinin gerçekleşmesi tarihi itibarıyla Ulusoy Eletrik'in net nakit durumunun negatif veya pozitif olmasına göre azalabilecek veya artabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Sözleşmede belirlenen pay satış işleminin tamamlanmasının ön koşulları arasında diğer hususlar yanında, Rekabet Kurulu izninin alınması ve katener raylı sistemler ile ilgili varlıkların ve Ulusoy Elektrik iştiraki olan Bozat Elektrik Üretim A.Ş.'nin satış yoluyla şirket bünyesi dışına çıkarılması da bulunmakta.
Ulusoy Elektrik, kasım ayında yaptığı açıklamada şirketin hakim ortakları olan Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy'a ait paylarının bir kısmının veya tamamının satışı da dahil olmak üzere işbirliği görüşmeleri yaptığını bildirmişti.
Ulusoy Elektrik A.Ş. Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 364. sırada yerini almıştı.
Yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı Ulusoy Elektrik, 4 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor ve ikisi Ankara'da biri de Endonezya'da olmak üzere 3 üretim tesisinde faaliyet gösteriyor.
ABD'de kurulan, İrlanda merkezli enerji yönetim şirketi Eaton ise 31 Ocak itibarıyla açıkladığı 4. çeyrek raporlarına göre 2018 yılında toplam satışlarını yüzde artırarak 21.6 milyar dolara taşıdı.
175 ülkede ürünleri satılan Eaton'un yaklaşık 99 bin çalışanı bulunuyor.
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